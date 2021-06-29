Московская прокуратура рассмотрит дело тиктокеров о надругательстве над иконой

Москва, 29 июня. СК направил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантами стали молодые люди.

Инцидент произошел днем 11 июня 2021 года на Нагорном бульваре. По данным следствия, две девушки и два молодых человека выпивали перед иконой и снимали все на видеокамеру для дальнейшей публикации на платформе TikTok.

На кадрах несколько молодых людей выпивают алкоголь на улице, а на земле перед ними стоят иконы. Прохожий решил поинтересоваться у них, зачем они это делают и возник конфликт. Во время перепалки мужчина бьет участницу ролика по лицу.

Дело передано в надзорное ведомство и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем справивший нужду на крыше храма в Улан-Удэ попал под уголовное дело, сообщал сайт 360tv.ru. Его обвинили в оскорблении чувств верующих.