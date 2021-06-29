Полиция не признала авторитета Тюрина вором в законе

Москва, 29 июня. Полиция Москвы вынесла отказное постановление по результатам проверки в отношении криминального авторитета Владимира Тюрина, известного по прозвищу Тюрик.

Бывшая сожительница Тюрина, оперная певица Мария Максакова, требовала привлечь криминального авторитета к ответственности за наличие статуса вора в законе. Проверив данное заявление, полицейские не выявили оснований для возбуждения уголовного дела, сообщает информационное агентство URA.RU.

Певица намерена обжаловать данное постановление в прокуратуре. Максакова уже направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Мария Максакова несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях с Владимиром Тюриным. Сейчас женщина переживает за собственную безопасность. Бывшие сожители на данный момент делят квартиру на Пресненской набережной.