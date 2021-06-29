Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 11:06
11:03
Политика
«Умные люди»: немецкие журналисты восхитились политикой России в отношении Франции
11:02
Экономика
Российской экономике пообещали рост в 3,3%
11:00
Происшествия
Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете
10:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова хочет попросить Тюрина пощадить психику их детей
10:56
Происшествия
Стример Mellstroy выступит в суде с последним словом
10:53
Общество
Как COVID изменил культурную жизнь Санкт-Петербурга
10:52
Армия
19FortyFive: «невидимая смерть» из России поджидает ВМС США под водой
10:51
Происшествия
СК проводит проверку после угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
10:48
Армия
В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам
10:47
Экономика
АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»
Все новости

Полиция не признала авторитета Тюрина вором в законе

Происшествия
Полиция не признала авторитета Тюрина вором в законе
mosmonitor.ru

Москва, 29 июня. Полиция Москвы вынесла отказное постановление по результатам проверки в отношении криминального авторитета Владимира Тюрина, известного по прозвищу Тюрик.

Бывшая сожительница Тюрина, оперная певица Мария Максакова, требовала привлечь криминального авторитета к ответственности за наличие статуса вора в законе. Проверив данное заявление, полицейские не выявили оснований для возбуждения уголовного дела, сообщает информационное агентство URA.RU.

Певица намерена обжаловать данное постановление в прокуратуре. Максакова уже направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Мария Максакова несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях с Владимиром Тюриным. Сейчас женщина переживает за собственную безопасность. Бывшие сожители на данный момент делят квартиру на Пресненской набережной.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция не признала авторитета Тюрина вором в законе
москва вор в законе криминальный авторитет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru