Причиной визита полиции к главреду «Проекта» Баданину стало дело о клевете

Москва, 29 июня. Стала известна причина визита сотрудников правоохранительных органов к главреду издания «Проект» Роману Баданину.

Обыск у главного редактора и журналистов «Проекта» проходит в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера. Об этом рассказал адвокат Баданина.

СМИ ранее сообщили, что в дом к главреду «Проекта» пришла полиция. Известно, что в 2018 году издание получило 330 тысяч в долларов от зарубежных фондов, которые контролируются напрямую властями США и Евросоюза. Средства направлялись на поддержку «качественной расследовательской журналистики». Телеканал RT также сообщал, что на старте объем финансирования «Проекта» составлял 500 тысяч долларов.