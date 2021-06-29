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Причиной визита полиции к главреду «Проекта» Баданину стало дело о клевете

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:39
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Общество
Причиной визита полиции к главреду «Проекта» Баданину стало дело о клевете
facebook.com  /  Роман Баданин

Москва, 29 июня. Стала известна причина визита сотрудников правоохранительных органов к главреду издания «Проект» Роману Баданину.

Обыск у главного редактора и журналистов «Проекта» проходит в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера. Об этом рассказал адвокат Баданина.

СМИ ранее сообщили, что в дом к главреду «Проекта» пришла полиция. Известно, что в 2018 году издание получило 330 тысяч в долларов от зарубежных фондов, которые контролируются напрямую властями США и Евросоюза. Средства направлялись на поддержку «качественной расследовательской журналистики». Телеканал RT также сообщал, что на старте объем финансирования «Проекта» составлял 500 тысяч долларов.

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