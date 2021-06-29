Процесс подачи заявления на регистрацию брака упростили в Москве

Москва, 29 июня. Упрощен процесс подачи заявления для желающих заключить брак москвичей. Теперь это может сделать один заявитель.

Ему предстоит заполнить данные обоих будущих супругов. Второму заявителю останется только принять приглашение и оплатить госпошлину. Подать заявление можно через портал «Госуслуги». В нем нужно указать паспортные данные, СНИЛС и информацию из документов о расторжении брака, если жених или невеста ранее уже в нем состояли.

«В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные», — разъяснили в администрации Москвы.

В 2020 году в российской столице заключили более 66 тыс. браков, отмечает «Ридус». В Московской области поженились более 45 тыс. пар. Чтобы избежать разногласий в семье, психологи рекомендуют обратить внимание на поведение своего партнера. Иногда незначительные «звоночки», на которые своевременно отреагируют мужчина или женщина, позволят избежать развода.