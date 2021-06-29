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Процесс подачи заявления на регистрацию брака упростили в Москве

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Общество
Процесс подачи заявления на регистрацию брака упростили в Москве
pixabay.com  /  PD

Москва, 29 июня. Упрощен процесс подачи заявления для желающих заключить брак москвичей. Теперь это может сделать один заявитель.

Ему предстоит заполнить данные обоих будущих супругов. Второму заявителю останется только принять приглашение и оплатить госпошлину. Подать заявление можно через портал «Госуслуги». В нем нужно указать паспортные данные, СНИЛС и информацию из документов о расторжении брака, если жених или невеста ранее уже в нем состояли.

«В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные», — разъяснили в администрации Москвы.

В 2020 году в российской столице заключили более 66 тыс. браков, отмечает «Ридус». В Московской области поженились более 45 тыс. пар. Чтобы избежать разногласий в семье, психологи рекомендуют обратить внимание на поведение своего партнера. Иногда незначительные «звоночки», на которые своевременно отреагируют мужчина или женщина, позволят избежать развода.

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