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Мошенники нашли способ заработать на продаже QR-кодов для кафе Москвы

Общество
Мошенники нашли способ заработать на продаже QR-кодов для кафе Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 29 июня. Мошенники продают в даркнете QR-коды для посещения московских ресторанов и кафе, сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Сотрудники BI.ZONE нашли на теневых форумах как минимум десять объявлений о продаже фейковых QR-пропусков, опубликованных в мае. В минувшие выходные заметили объявления о продаже кодов для посещения кафе и ресторанов. Средняя стоимость «пропуска» составляет 11 тысяч рублей, указал Волошин.

Он предположил, что скоро в продаже может появиться приложение для генерации поддельных QR-кодов. При этом в будущем будут программы для выявления фальшивых изображений, считает специалист.

«Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

Новые ограничения стали действовать в Москве с 28 июня. Причиной тому стала высокая заболеваемость коронавирусом. Теперь в кафе и на массовые мероприятия невозможно попасть без QR-кода.

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