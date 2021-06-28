Подорожание материалов повысило себестоимость строительства в Москве на 18%

Москва, 28 июня. Рост себестоимости материалов привел к удорожанию строительства в Москве на 8-18% в зависимости от типа объектов, сообщил глава профильного департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, по контрактам прошлого года рост себестоимости строительства составляет 7-8%. При этом говорить о срывах сроков или реализации каких-либо проектов нельзя, подчеркнул чиновник. Он добавил, что власти Москвы контролируют ситуацию с повышением стоимости строительных работ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в мае 2021 года заявлял, что подорожание стройматериалов стало одной из основных причин роста цен на жилье. По данным Росстата, цены на стройматериалы за пять месяцев текущего года выросли на 12,07%, а по сравнению с маем 2020 года — на 16,44%.

Гендиректор ССК УрСиб Юрий Десятков ранее рассказал о способах решения проблемы дорогого жилья в России. По его мнению, застройщики должны изменить конструкцию домов и реорганизовать рабочий процесс на стройплощадках.