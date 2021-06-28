Москвич получил 20 ударов ножом в результате драки на востоке города

Москва, 28 июня. Мужчина получил более 20 ножевых ранений во время драки в столичном районе Соколиная Гора. Кадры с места событий оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на Щербаковской улице около 16:00. Между двумя горожанами завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из ее участников достал нож и начал бить им оппонента. По словам очевидцев, нападавший нанес жертве два десятка ударов, сообщил источник ФАН.

От полученных ранений пострадавший скончался. По предварительным данным, он работал охранником в известной букмекерской конторе. Подозреваемый заявил, что мужчина «на него нарывался», его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Похожий случай произошел в Курской области. Пьяный местный житель вонзил нож в сердце собутыльника и скрылся, бросив его умирать.