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Метеоролог рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья в июле

Общество
Метеоролог рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья в июле
pixabay.com

Москва, 28 июня. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает жителей Московкой области в июле.

По словам специалиста, в первые 10 дней июля показатели термометра не будут подниматься выше +30 градусов. Температура воздуха будет удерживаться в пределах +22...+27 градусов.

«Дальше пока сложно делать прогноз», — заявил Шувалов.

Метеоролог отметил, что все прогнозы, которые говорят о продолжении аномалии, он считает неверными. Будет тепло и комфортно, добавил он. Температура будет превышать норму на 2-3 градуса, а это не аномалия, а нормальное течение погоды, передает «Радио 1».

Эксперт напомнил, что в понедельник, 28 июня, в Подмосковье ожидаются сильные ливни. Он отметил, что местами возможен град и сильный ветер.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее предрек продолжение суперливня в Москве до полуночи. Также он поделился оперативными данными о сильном дожде, который накрыл столицу.

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