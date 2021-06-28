Метеоролог рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья в июле

Москва, 28 июня. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает жителей Московкой области в июле.

По словам специалиста, в первые 10 дней июля показатели термометра не будут подниматься выше +30 градусов. Температура воздуха будет удерживаться в пределах +22...+27 градусов.

«Дальше пока сложно делать прогноз», — заявил Шувалов.

Метеоролог отметил, что все прогнозы, которые говорят о продолжении аномалии, он считает неверными. Будет тепло и комфортно, добавил он. Температура будет превышать норму на 2-3 градуса, а это не аномалия, а нормальное течение погоды, передает «Радио 1».

Эксперт напомнил, что в понедельник, 28 июня, в Подмосковье ожидаются сильные ливни. Он отметил, что местами возможен град и сильный ветер.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее предрек продолжение суперливня в Москве до полуночи. Также он поделился оперативными данными о сильном дожде, который накрыл столицу.