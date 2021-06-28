Мосгорсуд оставил в силе приговор американцу Тревору Риду

Москва, 28 июня. Московский городской суд оставил в силе приговор, вынесенный гражданину США Тревору Риду Головинским районным судом.

На заседании присутствовал американский посол Джон Салливан, который вернулся в Москву после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Тревора Рида приговорили к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции во время путешествия в Россию. По версии следствия, между молодым человеком и двумя женщинами произошел конфликт, на вызов прибыли патрульные, которые посадили его в служебную машину и повезли в отделение.

По пути американец ударил одного стража порядка и набросился на его коллегу, управлявшего автомобилем. Из-за этого они едва не попали в ДТП.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США требует освободить Рида и заявляет, что он девять лет проведет в российской тюрьме за преступления, которые «не совершал».