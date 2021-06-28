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Правоохранители задержали жителя Подмосковья по подозрению в сбыте наркотиков

Происшествия
Правоохранители задержали жителя Подмосковья по подозрению в сбыте наркотиков
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 28 июня. Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя области, подозреваемого в сбыте наркотиков. Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Правоохранители произвели задержание в деревне Медвежьи Озера, сообщают «Вести Подмосковья». По предварительной информации, у молодого человека при себе был сверток с веществом растительного происхождения. Во время обыска его квартиры были изъяты 35 пакетов с порошкообразным веществом, общим весом более полукилограмма, а также упаковочные материалы и другие предметы.

По словам подозреваемого, он расфасовывал наркотики и сбывал их через тайники-закладки. В ближайшее время молодому человеку будет избрана мера пресечения.

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