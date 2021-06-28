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Загоревшийся после удара молнии коттедж в Новой Москве удалось потушить

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:10
Происшествия
Загоревшийся после удара молнии коттедж в Новой Москве удалось потушить
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 28 июня. Вызванный ударом молнии пожар в коттеджном доме в деревне Ясенки в Новой Москве удалось потушить, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Аномальный «суперливень» в столице и области привел к пожару в микрорайоне Подрезково. Там загорелся коттедж. По предварительным данным, причиной происшествия считается удар молнии.

В Новой Москве, недалеко от поворота с Варшавского шоссе на деревню Ясенки вспыхнуло модульное строение. Пожар распространился на 160 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, рассказали в МЧС.

Мощные грозы с ливнем накрыли Москву и область, сообщал ФАН. В Щелкове от удара молнии взорвался трансформатор, после этого начался пожар.

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