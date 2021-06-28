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Московские аэропорты работают в штатном режиме после «суперливня»

Происшествия
Московские аэропорты работают в штатном режиме после «суперливня»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

Москва, 28 июня. Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево заработали после непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее из-за сильной грозы в аэропортах отменили или задержали более 60 рейсов. Было задержано пять рейсов во Внуково, отменено — семь. Кроме того, в Домодедово задержали вылет 29 самолетов и отменили семь рейсов.

Такая же ситуация наблюдалась в Шереметьево. Пассажиры ждали своих вылетов на протяжении целого дня. Администрации аэропортов при этом не называли причины задержки и отмены рейсов.

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