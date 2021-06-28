Избежавший ареста китаец поклонился московскому суду

Москва, 28 июня. Гражданина КНР, подозреваемого в торговле детьми, не стали заключать под стражу. В суде он стал благодарить всех за такое решение. Очевидцы сняли соответствующее видео.

Решение о мере пресечения для гражданина Китая по имени Лю Цзюнь принимал Пресненский суд Москвы. Позже пресс-служба дворца правосудия опубликовала видео заседания с гражданином КНР.

Новорожденных обнаружили мертвыми в квартире на Аргуновской улице. Рядом с трупами находились две китаянки. При обследовании квартиры были найдены документы на детей, которые были написаны на китайском языке. Расследование дела продолжается.