Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:39
16:37
Общество
Подарили на день рождения: как ракета «Союз» оказалась на постаменте в Самаре
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
Все новости

Избежавший ареста китаец поклонился московскому суду

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:26
Происшествия
Избежавший ареста китаец поклонился московскому суду
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июня. Гражданина КНР, подозреваемого в торговле детьми, не стали заключать под стражу. В суде он стал благодарить всех за такое решение. Очевидцы сняли соответствующее видео.

Решение о мере пресечения для гражданина Китая по имени Лю Цзюнь принимал Пресненский суд Москвы. Позже пресс-служба дворца правосудия опубликовала видео заседания с гражданином КНР.

Новорожденных обнаружили мертвыми в квартире на Аргуновской улице. Рядом с трупами находились две китаянки. При обследовании квартиры были найдены документы на детей, которые были написаны на китайском языке. Расследование дела продолжается.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Избежавший ареста китаец поклонился московскому суду
суд видео китаец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru