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Суд в Москве не стал арестовывать китайца по делу о торговле детьми

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:55
Происшествия
Суд в Москве не стал арестовывать китайца по делу о торговле детьми
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 28 июня. Московский суд отклонил ходатайство следователя об аресте гражданина КНР, подозреваемого в торговле детьми.

Решение о мере пресечения для гражданина Китая по имени Лю Цзюнь, задержанного по делу о торговле детьми, принимал Пресненский районный суд города Москвы. Пока непонятно, с чем связан такой результат в суде.

Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвых детей в квартире на Аргуновской улице. Документы на новорожденных были оформлены на китайском языке. С детьми находились две китаянки.

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