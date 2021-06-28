Суд в Москве не стал арестовывать китайца по делу о торговле детьми

Москва, 28 июня. Московский суд отклонил ходатайство следователя об аресте гражданина КНР, подозреваемого в торговле детьми.

Решение о мере пресечения для гражданина Китая по имени Лю Цзюнь, задержанного по делу о торговле детьми, принимал Пресненский районный суд города Москвы. Пока непонятно, с чем связан такой результат в суде.

Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвых детей в квартире на Аргуновской улице. Документы на новорожденных были оформлены на китайском языке. С детьми находились две китаянки.