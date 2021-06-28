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Труп трансгендера выловили из водоема в Серебряном Бору

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:01
Происшествия
Труп трансгендера выловили из водоема в Серебряном Бору
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 28 июня. Тело погибшего обнаружили на нудистском пляже в Серебряном Бору. Его прибило к берегу.

На трупе были разорванные шорты и бюстгальтер. По предварительным данным, в конце недели 27-летнего погибшего видели на этом пляже с вместе с мужчиной кавказской национальности.

Он преследовал трансгендера и пытался его задушить, сообщили в столичной полиции. Накануне погибший побывал в полиции и написал заявление о краже телефона. Ориентацию он сменил в 20 лет. Мужчина вставил грудные имплантаты. При этом по документам трансгендер все еще оставался мужчиной.

Житель села Звонаревки нашел в пруду под Марксом труп неизвестного мужчины, сообщал ФАН. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

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москва труп трансгендер
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