Материалы дела об угоне машины ДПС в Москве поступили в суд

Москва, 28 июня. Гость российской столицы угнал у автоинспектора автомобиль. Пресненский суд Москвы в ближайшее время изберет ему меру пресечения, сообщили в пресс-службе суда.

Сотрудники полиции отправились осуществлять задание на пересечение Моховой улицы и Воздвиженки и оставили автомобиль открытым. В какой-то момент 36-летний Олег Р., приехавший из Калуги, забрался в Skoda Octavia и начал движение.

Стражи порядка, узнав об угоне, объявили план «Перехват». Неудавшегося угонщика остановили на Минском шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что вокруг злоумышленника образовался целый кортеж машин с мигалками и сотрудниками ГИБДД. Его тут же доставили в отдел полиции, сообщал ФАН.