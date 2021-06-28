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Материалы дела об угоне машины ДПС в Москве поступили в суд

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:32
Происшествия
Материалы дела об угоне машины ДПС в Москве поступили в суд
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 28 июня. Гость российской столицы угнал у автоинспектора автомобиль. Пресненский суд Москвы в ближайшее время изберет ему меру пресечения, сообщили в пресс-службе суда.

Сотрудники полиции отправились осуществлять задание на пересечение Моховой улицы и Воздвиженки и оставили автомобиль открытым. В какой-то момент 36-летний Олег Р., приехавший из Калуги, забрался в Skoda Octavia и начал движение.

Стражи порядка, узнав об угоне, объявили план «Перехват». Неудавшегося угонщика остановили на Минском шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что вокруг злоумышленника образовался целый кортеж машин с мигалками и сотрудниками ГИБДД. Его тут же доставили в отдел полиции, сообщал ФАН.

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