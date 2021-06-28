Ушел из жизни основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Москва, 28 июня. Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни.

Певец умер от последствий коронавируса, рассказала пресс-секретарь группы Вера Воронина. У Мамиконова началась мерцательная аритмия. Его сердце перестало выдерживать нагрузки. Он находился на лечении с 11 июня.

Георгий Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Он учился в Московском музыкальном училище им. Октябрьской революции (Институт им. Шнитке), выступал в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета.

В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», спустя три года она была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон». Он руководил коллективом, был организатором и исполнителем до последних дней.

Советский актер Лаврентий Масоха исполнил роль адъютанта Мюллера в культовом фильме «17 мгновений весны», сообщал ФАН. «Шольц» умер, не увидев выхода картины, из-за переживаний над ролью.