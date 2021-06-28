Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:38
16:37
Общество
Подарили на день рождения: как ракета «Союз» оказалась на постаменте в Самаре
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
Все новости

Ушел из жизни основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:08
2742
Общество
Ушел из жизни основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов
ТАСС  /  Шеметов Максим

Москва, 28 июня. Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни.

Певец умер от последствий коронавируса, рассказала пресс-секретарь группы Вера Воронина. У Мамиконова началась мерцательная аритмия. Его сердце перестало выдерживать нагрузки. Он находился на лечении с 11 июня.

Георгий Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Он учился в Московском музыкальном училище им. Октябрьской революции (Институт им. Шнитке), выступал в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета.

В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», спустя три года она была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон». Он руководил коллективом, был организатором и исполнителем до последних дней.

Советский актер Лаврентий Масоха исполнил роль адъютанта Мюллера в культовом фильме «17 мгновений весны», сообщал ФАН. «Шольц» умер, не увидев выхода картины, из-за переживаний над ролью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ушел из жизни основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов
москва смерть Георгий Мамиконов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru