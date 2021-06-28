Почти 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды за три дня

Москва, 28 июня. QR-коды позволяют жителям Москвы посещать определенные общественные места, например, рестораны. За три дня их получили 2,5 миллиона человек.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу поделился статистикой по количеству москвичей, получивших QR-коды. По словам представителей оперштаба, за три дня около 2,5 миллиона граждан получили такие коды. При этом 9% заявок были отклонены, так как с момента выздоровления после заражения коронавирусом прошло шесть месяцев.

QR-коды необходимы для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий, а с 12 июля они понадобятся и для посещения летних веранд. Получить такие коды можно в случае прохождения процедуры вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста и после выздоровления.