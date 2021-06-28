Момент падения крыши на улице Правды в Москве попал на видео

Москва, 28 июня. Кровля здания упала на улице Правды. Очевидцы сняли видеоролик, на котором запечатлено, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.

Площадь падения листов крыши составила 25 квадратных метров. Рухнувшая конструкция задела несколько автомобилей каршеринга, они оказались повреждены. Также обломки попали на провода, в результате произошедшего они оборвались. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ЧП, перекрыли движение.

По данным ГУ МЧС, на месте происшествия обрушился деревянный обрешетник кровли и строительных лесов. Здание находилось на этапе реконструкции. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Из-за аномальной погоды приостановили движение поездов на некоторых станциях метро. Кроме того, затопленным оказался телецентр «Останкино».