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Момент падения крыши на улице Правды в Москве попал на видео

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:01
Происшествия
Момент падения крыши на улице Правды в Москве попал на видео
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Кровля здания упала на улице Правды. Очевидцы сняли видеоролик, на котором запечатлено, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.

Площадь падения листов крыши составила 25 квадратных метров. Рухнувшая конструкция задела несколько автомобилей каршеринга, они оказались повреждены. Также обломки попали на провода, в результате произошедшего они оборвались. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ЧП, перекрыли движение.

По данным ГУ МЧС, на месте происшествия обрушился деревянный обрешетник кровли и строительных лесов. Здание находилось на этапе реконструкции. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Из-за аномальной погоды приостановили движение поездов на некоторых станциях метро. Кроме того, затопленным оказался телецентр «Останкино».

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