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Крыша здания обрушилась из-за сильного ветра на севере Москвы

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:53
Происшествия
Крыша здания обрушилась из-за сильного ветра на севере Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 28 июня. Кровля рухнула на одном из зданий на улице Правды. Всему виной оказалась непогода, проявляющаяся в виде сильного урагана и ливней. Площадь обрушения составила 25 кв. м.

В результате на улицах также были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщил источник в экстренных службах.

Синоптики ранее предупреждали, что на Москву после изнурительной жары обрушится «суперливень». За сутки выпадет до 70% месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду. Также ожидается мощная гроза. Из-за аномальной погоды приостановили движение поездов на некоторых станциях метро. Кроме того, затопленным оказался телецентр «Останкино».

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