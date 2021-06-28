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Телецентр «Останкино» затопило из-за сильного ливня в Москве

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:39
Происшествия
Телецентр «Останкино» затопило из-за сильного ливня в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 июня. Телецентр «Останкино» затопило из-за аномального ливня. Вода пробралась в коридоры здания.

Об эвакуации людей из телецентра пока не сообщалось. В соцсети опубликовали несколько видеороликов, на которых видно, что первый этаж здания оказался подтопленным. В некоторых местах уровень воды достигает нескольких сантиметров: люди идут по коридору по щиколотку.

Ранее движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метрополитена временно приостановлено из-за сильных осадков. Аналогичные меры были приняты на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская».

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