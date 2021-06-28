Телецентр «Останкино» затопило из-за сильного ливня в Москве

Москва, 28 июня. Телецентр «Останкино» затопило из-за аномального ливня. Вода пробралась в коридоры здания.

Об эвакуации людей из телецентра пока не сообщалось. В соцсети опубликовали несколько видеороликов, на которых видно, что первый этаж здания оказался подтопленным. В некоторых местах уровень воды достигает нескольких сантиметров: люди идут по коридору по щиколотку.

Ранее движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метрополитена временно приостановлено из-за сильных осадков. Аналогичные меры были приняты на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская».