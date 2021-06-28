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В Подмосковье из-за непогоды рухнул строительный кран

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:32
Происшествия
В Подмосковье из-за непогоды рухнул строительный кран
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Строительный кран упал возле ЖК «Новые Островцы» в Раменском районе Московской области.

Сильный ливень со шквальным ветром обрушился на столичный регион. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 20 м/с, в отдельных районах Московской области — до 26 м/с.

Синоптики просят жителей Москвы и Подмосковья быть осторожными. Из-за непогоды в Раменском районе упал строительный кран, возможны обрывы линий электропередач.

В Москве из-за «суперливня» также затопило станцию метро «Ясенево». Приостановлено движение поездов на участке Филевской линии метрополитена. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме.

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москва кран непогода
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