В Подмосковье из-за непогоды рухнул строительный кран

Москва, 28 июня. Строительный кран упал возле ЖК «Новые Островцы» в Раменском районе Московской области.

Сильный ливень со шквальным ветром обрушился на столичный регион. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 20 м/с, в отдельных районах Московской области — до 26 м/с.

Синоптики просят жителей Москвы и Подмосковья быть осторожными. Из-за непогоды в Раменском районе упал строительный кран, возможны обрывы линий электропередач.

В Москве из-за «суперливня» также затопило станцию метро «Ясенево». Приостановлено движение поездов на участке Филевской линии метрополитена. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме.