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В московском метро восстановили движение на южном участке Калужско-Рижской линии

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:30
Происшествия
В московском метро восстановили движение на южном участке Калужско-Рижской линии
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 28 июня. Движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» было временно остановлено из-за подтопления станции и вестибюля. В настоящее время его открыли.

Станцию «Ясенево» поезда временно проследуют без остановки, добавил дептранс Москвы.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня в российской столице вода пробралась в подземку. Платформа станции оказалась залита. Ликвидировать последствия непогоды принялись сотрудники метрополитена. Всех пассажиров выводили из вагонов на станциях, в тоннелях остановленных поездов не было людей.

Водителей попросили быть крайне внимательными за рулем личного транспорта из-за грозового ливня и града, которые прогнозируются в столице, сообщало РИАМО.

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