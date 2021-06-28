Непогода спровоцировала километровые пробки на улицах Москвы

Москва, 28 июня. Непогода в российской столице послужила причиной образования километровых пробок. Горожан призвали воздержаться от перемещений по городу.

Городские службы ведут работу, чтобы устранить последствия. Сотрудники ситуационного центра ЦОДД следят за обстановкой на дорогах столицы в режиме реального времени. Они передают адреса подтоплений в соответствующие службы.

Скорость движения автомобилей сильно снижена. Ситуацию на дорогах оценивают в 7 баллов. Автолюбителей просят быть внимательными, а также призвали не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Синоптики ранее спрогнозировали выпадение 70% месячной нормы осадков в некоторых районах Москвы и области. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.