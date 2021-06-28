Трансформатор взорвался в Подмосковье после удара молнии

Москва, 28 июня. Мощные грозы с ливнем накрыли Москву и область. В Щелково от удара молнии взорвался трансформатор, после этого начался пожар.

Очевидцы случайно засняли момент взрыва на видео. На кадрах видно, что в воздухе промелькнула вспышка, после чего на территории электрической подстанции прогремел взрыв, в небо поднялся столб черного дыма. Рядом с местом ЧП находятся гаражи и жилые дома.

Из-за непогоды некоторые станции Московского метрополитена пришлось закрыть — вода затопила вестибюли, движение пришлось ограничить. Синоптики предупреждают, что пик ненастья придется на вторую половину дня.