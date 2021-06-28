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В Сети появилось видео последствий мощного ливня в Москве

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:10
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Общество
В Сети появилось видео последствий мощного ливня в Москве
Невские Новости  /  Юлия Митина

Москва, 28 июня. «Суперливень», который пришел в столичный регион, стал причиной подтопления ряда улиц и станций городского метрополитена. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Шквальный ветер повалил несколько деревьев в Москве. Также в городе заметили упавшие рекламные щиты, поврежденные магазины и даже рухнувший строительный кран. Синоптики прогнозируют, что в столице может наблюдаться локальное выпадение града.

Погода в Москве 28 июня будет дождливой. Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют выпадение 70% месячной нормы осадков в некоторых районах города и в Московской области.

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