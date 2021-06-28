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Движение по Филевской линии московского метро приостановлено из-за дождя

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:22
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Происшествия
Движение по Филевской линии московского метро приостановлено из-за дождя
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 28 июня. Движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метрополитена временно приостановлено из-за сильных осадков, сообщили в дептрансе.

Аналогичные меры были приняты на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская», там зафиксировали проникновение воды на станцию и в вестибюль.

Из-за подтоплений и падения деревьев на контактную сеть в движении трамваев также зафиксированы сбои. Мощная гроза обрушилась на Москву после изнурительной жары. Синоптики предупреждают, что за сутки выпадет до 70% месячной номы осадков, а порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду.

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москва метро ливень
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