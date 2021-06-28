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Подтопление станции метро и вестибюля привело к остановке движения поездов в Москве

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:02
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Происшествия
Подтопление станции метро и вестибюля привело к остановке движения поездов в Москве
pixabay.com

Москва, 28 июня. Движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» временно остановлено из-за подтопления станции и вестибюля.

На станцию Ясенево из города поступает большое количество воды из-за сильного ливня. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. На участке приостановлено движение транспорта.

Сотрудники метрополитена проводят меры по восстановлению работы. Всех пассажиров вывели из вагонов на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет.

Погода в Москве заметно ухудшится, в городе прогнозируется выпадение 70% месячных осадков, сообщал ФАН. Ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

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