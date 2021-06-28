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«Газель» столкнулась с такси на юге Москвы

Происшествия
«Газель» столкнулась с такси на юге Москвы
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 28 июня. Машина такси столкнулась с «Газелью» в районе станции метрополитена «Кантемировская». По предварительным данным, пострадал один человек.

От удара фургон опрокинулся на проезжую часть. По словам очевидцев, его водителя увезли врачи скорой помощи. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Еще одна авария с участием такси произошла в столице на улице Фестивальной. По неустановленным причинам таксист врезался в задний бампер припаркованного автомобиля. Из-за сильного удара пострадали пять автомобилей, находившиеся рядом.

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