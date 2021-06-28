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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозах

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:16
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Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозах
ИА «Политика Сегодня».  /  Герман Парло

Москва, 28 июня. Сотрудники ГУ МЧС по Москве распространили экстренное предупреждение о грозах с ливнями и шквалистым ветром в понедельник, 28 июня.

В российской столице ожидаются проливные дожди, местами возможен град. Ветер усилится до 22 метров в секунду, говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали сбавить скорость движения, а также увеличить дистанцию до других транспортных средств. Автолюбителям стоит также избегать парковок под высокими деревьями и шаткими конструкциями.

Ресторанам Москвы ранее рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды. В столице прогнозируется выпадение 70% месячной нормы осадков.

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