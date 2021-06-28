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МВД опровергло информацию о падении москвички в обморок при задержании в МФЦ

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:20
Происшествия
МВД опровергло информацию о падении москвички в обморок при задержании в МФЦ
 /  Невские Новости

Москва, 28 июня. Сообщения о том, что женщина якобы потеряла сознание во время посещения МФЦ, не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

В социальных сетях появилась информация, что в МФЦ на улице Куусинена упала в обморок женщина. Оказалось, что одна из посетительниц неадекватно отреагировала на просьбу сотрудников соблюдать ковидные меры, из-за чего они были вынуждены вызвать полицию.

После очередных требований о соблюдении необходимых мер защиты москвичка начала громко кричать, ударила одного стража порядка по ноге и укусила другого. Ее задержали и доставили в отделение, по пути она не жаловалась на самочувствие и не лишалась чувств.

Также женщина сообщила, что в соседнем дворе находится ее дочь-подросток. Полицейские забрали девочку и доставили в участок вместе с матерью, позднее за ней приехал отец. По факту произошедшего проводится проверка.

Незадолго до этого пьяный москвич укусил полицейского на Зубовском бульваре. Нарушителя задержали, против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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