Московские школы откажутся от бумажного формата медкарт

Москва, 28 июня. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столичных школах бумажные медкарты переведут в электронный формат.

Медицинские карты московских школьников будут оформляться в электронном формате. Новый сервис разработали специалисты Департамента информационных технологий Москвы совместно с Комплексом социального развития.

Ракова отметила, что родители детей, которые пойдут в первый класс или детский сад, не обязаны предоставлять медицинскую карту по форме 026. Она подчеркнула, что теперь все сведения будут храниться в единой цифровой платформе.

Таким образом, около 170 тыс. московских семей освободят от сбора различных справок, добавила специалист. Также при переводе ребенка в другую образовательную организацию новые медкарты автоматически передадут в другое учебное учреждение.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы. Он отметил, что абсолютное большинство поступающих подают документы удаленно.