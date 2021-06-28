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Родственников Гудкова вызвали в ГУВД по делу о найденных патронах

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:45
Происшествия
Родственников Гудкова вызвали в ГУВД по делу о найденных патронах
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Москва, 28 июня. Полицейские позвонили жене и тете Дмитрия Гудкова, а также еще шестерым людям. Их пригласили в отдел для дачи объяснений о найденных при обысках в доме Геннадия Гудкова патронах.

Ранее стражи порядка возбудили дело после обнаружения патронов к наградному оружию Геннадия Гудкова. Полицейские нашли 50 патронов от пистолета Макарова в квартире, принадлежащей экс-депутату Государственной думы.

Кроме того, силовики при обысках нашли разрешение на имя Геннадия Гудкова на право хранения и ношения оружия. Вместе с этим был найден муляж снаряда, использовавшийся для хранения алкоголя, однако он в дело в итоге не вошел.

При задержании Гудкова проводились обыски по делу о злоупотреблении доверием департамента имущества Москвы. Подозреваемой проходит тетя экс-депутата Госдумы.

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