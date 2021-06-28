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Москвичам объяснили, как проверить QR-код для посещения кафе и ресторанов

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Общество
Москвичам объяснили, как проверить QR-код для посещения кафе и ресторанов
pixabay.com  /  viarami

Москва, 28 июня. Жители Москвы смогут проверить QR-коды для посещения столичных кафе и ресторанов с помощью приложений городского департамента транспорта.

Речь идет о приложениях «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Чтобы проверить свой код в приложении «Московский транспорт», следует выбрать в меню функцию «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)», после чего отсканировать код с помощью камеры смартфона.

А в приложении «Помощник Москвы» предварительно нужно авторизоваться. Затем нужно перейти в раздел «Нарушения» и нажать на красный значок с изображением фотоаппарата.

Москвичи также смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами. Сейчас там работают около 200 специалистов, готовых ответить на все вопросы.

Как стало известно ранее, власти Московской области могут принять решение о допуске граждан в общественный транспорт только по QR-коду. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.

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москва кафе qr-код
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