Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающихся ливней

Москва, 28 июня. Погода в Москве заметно ухудшится, в городе прогнозируется выпадение 70% месячных осадков. В связи с этим ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды.

Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют выпадение большого количества осадков в Москве 28 июня. Отмечается, что в городе выпадет до 70% месячной нормы осадков. В связи с ухудшением погодных условий, столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды.

Как сообщалось ранее, ливень в Москве будет сопровождаться шквалистым ветром. Его скорость достигнет двадцати метров в секунду. Возможно выпадение града.