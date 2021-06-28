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Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающихся ливней

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:10
Общество
Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающихся ливней
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 28 июня. Погода в Москве заметно ухудшится, в городе прогнозируется выпадение 70% месячных осадков. В связи с этим ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды.

Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют выпадение большого количества осадков в Москве 28 июня. Отмечается, что в городе выпадет до 70% месячной нормы осадков. В связи с ухудшением погодных условий, столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды.

Как сообщалось ранее, ливень в Москве будет сопровождаться шквалистым ветром. Его скорость достигнет двадцати метров в секунду. Возможно выпадение града.

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погода ресторан рекомендация
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