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Жителей Москвы ожидает «суперливень» 28 июня

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:16
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Общество
Жителей Москвы ожидает «суперливень» 28 июня
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 28 июня. Погода в Москве 28 июня будет дождливой. Синоптики прогнозируют выпадение 70% месячной нормы осадков в некоторых районах города и в Московской области.

«Суперливень» в Москве принесет до 70% месячной нормы осадков 28 июня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, ливень будет сопровождаться шквалистым ветром. Его скорость составит до 20 метров в секунду. В некоторых районах российской столицы возможно выпадение града. Тишковец отмечает, что такая погода может вызвать подтопления.

«При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками», — предупредил синоптик.

Специалисты МЧС по Санкт-Петербургу ранее предупредили жителей города об ухудшении погодных условий 28 июня. В некоторых районах Северной столицы ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Июль в России останется жарким. Как сообщает «Петербургский дневник», температура выше нормы будет наблюдаться практически во всех регионах страны.

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