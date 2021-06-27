Выпускник едва не умер от передозировки алкоголем в Москве

Москва, 27 июня. Молодой человек оказался в реанимации после увеселительного выпускного, который отмечали в одном из московских клубов.

Все произошло в банкетном зале заведения Soho Rooms. Парень 2003 года рождения плохо себя почувствовал. Участники торжества вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали выпускника.

Сейчас юноша в реанимации. У него диагностировали острое отравление алкоголем. За его жизнь борются врачи, сообщает РЕН ТВ.

Ранее врачи из благотворительной организации Alzheimer's Society назвали главные признаки ухудшения состояния головного мозга из-за чрезмерного употребления алкоголя. Во-первых, неспособность сосредоточиться на задаче. Во-вторых, это трудности с планированием и организацией. Кроме того, у человека с «алкогольным Альцгеймером» могут появиться сложности с постановкой целей и способностью принимать решения.