Московские власти разрабатывают среду для непрерывного развития молодежи

Москва, 27 июня. Среду непрерывного развития для молодежи формируют власти Москвы. Она объединит систему профессиональной ориентации и образование.

Программа направлена на объединение профориентации, начального и профессионального образования, предпринимательства и специальностей, которые являются перспективными. Об этом сообщила заммэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Современное мышление и непрерывное движение вперед играют большую роль. Все передовые технологии — это результат труда талантливых граждан, поэтому основным источником развития города являются люди, подчеркнула Сергунина. Власти Москвы заботятся о трудоустройстве молодежи и активно помогают стартапам. Более 1,5 тыс. НКО в Москве проводят деятельность в сфере молодежной политики.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Кабмину РФ разработать долгосрочную программу содействия занятости молодежи. Ее должны принять к октябрю этого года.