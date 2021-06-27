Два автомобилиста таранили друг друга на МКАД

Москва, 27 июня. Правоохранители столицы проводят проверку по факту разборок автомобилистов на МКАД. Водители таранили друг друга и создавали проблемы для других участников движения.

Согласно кадрам опубликованного в социальных сетях видео, две иномарки Kia таранили друг друга во время движения, совершали опасные развороты и создавали аварийные ситуации. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося и устанавливают личности причастных.

Ранее житель Владивостока устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями. Массовая авария произошла в центре города.