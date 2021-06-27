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Уроженец Калуги угнал машину ДПС в центре Москвы

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:02
Происшествия
Уроженец Калуги угнал машину ДПС в центре Москвы
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 27 июня. Предприимчивый мужчина из Калуги решил угнать автомобиль ДПС прямо в центре Москвы. Злоумышленника задержали, объявив план «Перехват».

Угон патрульной машины автоинспекторов в сердце столицы подтвердил источник ФАН. Оказалось, мужчина воспользовался тем, что автомобиль не был закрыт, и завладел транспортным средством.

После ряда успешно проведенных оперативных мероприятий полицейские остановили машину злоумышленника на 22-м километре Минского шоссе. Угонщика задержали, выясняются обстоятельства и причины преступления. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, автомобиль также повреждений не имеет.

Ранее новосибирская полиция задержала угонщика-рецидивиста из Алтайского края. Мужчина угонял машины жертв и вымогал у них деньги.

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