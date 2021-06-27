Уроженец Калуги угнал машину ДПС в центре Москвы

Москва, 27 июня. Предприимчивый мужчина из Калуги решил угнать автомобиль ДПС прямо в центре Москвы. Злоумышленника задержали, объявив план «Перехват».

Угон патрульной машины автоинспекторов в сердце столицы подтвердил источник ФАН. Оказалось, мужчина воспользовался тем, что автомобиль не был закрыт, и завладел транспортным средством.

После ряда успешно проведенных оперативных мероприятий полицейские остановили машину злоумышленника на 22-м километре Минского шоссе. Угонщика задержали, выясняются обстоятельства и причины преступления. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, автомобиль также повреждений не имеет.

Ранее новосибирская полиция задержала угонщика-рецидивиста из Алтайского края. Мужчина угонял машины жертв и вымогал у них деньги.