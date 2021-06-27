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Спасатели заявили об отсутствии угрозы для жителей Подмосковья из-за лесного пожара

  /   Обновлено: 27 июня 2021 18:36
Общество
Спасатели заявили об отсутствии угрозы для жителей Подмосковья из-за лесного пожара
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Москва, 27 июня. Лесной пожар, произошедший в воскресенье неподалеку от санатория в Люберецком районе Подмосковья, ликвидируют местные спасательные службы.

Согласно данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), в 900 метрах от места лесного пожара находится санаторий. К операции по ликвидации пламени привлечены два вертолета, подтвердили в МЧС. Вдобавок к этому в качестве предосторожности экстренные службы направили к месту пожара три автобуса на случай эвакуации. Как отметили в ведомстве, угрозы людям возгорание не представляет.

Пожар произошел в историко-бытовом музее Ежа Петровича в поселке Петровское. Как сообщалось ранее, в нем хранились около 4 тыс. экспонатов.

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пожар мчс подмосковье
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