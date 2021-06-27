«Произошло то же, что и с Эриксеном»: футболист внезапно умер во время матча в Москве

Москва, 27 июня. Российский футболист умер на матче Любительской футбольной лиги в столице.

Сейчас выясняются все подробности случившегося. Точная причина смерти спортсмена-любителя пока неизвестна. Информацию о трагическом исходе матча в Москве подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. Он вспомнил об игроке сборной Дании Кристиане Эриксене, который был госпитализирован после остановки сердца во время матча чемпионата Европы. Полузащитника «Интера» тогда удалось спасти.

«Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном», — заявил Смирнов.

По его словам, футболист потерял сознание в самом начале игры, то есть еще не было никаких замен и как таковой усталости. Президент ЛФЛ также добавил, что до сих пор не установлена личность спортсмена, так как его не было в изначальной заявке.