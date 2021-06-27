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Пассажиры задержанного рейса в Шереметьеве сходят с ума от жары

Происшествия
Пассажиры задержанного рейса в Шереметьеве сходят с ума от жары
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 27 июня. Пассажиры задержанного рейса Москва — Симферополь на протяжении многих часов страдают от жары в столичном аэропорту.

Когда пассажиры отправились на борт после полуторачасовой задержки, одной женщине стало плохо. По плану самолет должен был вылететь в 18:50 по Москве, однако в течение трех часов людей держали на борту.

Один из пассажиров рассказал, что в салоне лайнера не работал кондиционер, было душно и у многих начала истерика. После многочасовой задержки часть пассажиров приняла решение сняться с рейса.

Ранее сообщалось, что пассажиры не могут улететь из Ханты-Мансийска и Челябинска. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

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шереметьево аэропорт задержка
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