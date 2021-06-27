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МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:39
Общество
МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 июня. Ливень и град ожидаются в ближайшие несколько часов в российской столице. Об этом жителей города предупредили в МЧС.

Министерство распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Во время мощного дождя и града порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, отметили представители ведомства.

Ялта снова оказалась во власти стихии, сообщалось ранее. В дневное время, 26 июня, курортную столицу Крыма накрыли ливень и мощная гроза. Жителей предупреждали о возможном выпадении града и порывах ветра до 20 метров в секунду. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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мчс ветер град ливень
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