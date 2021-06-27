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Жители Москвы сократили снятие наличных в банкоматах на 38% за пять лет

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:20
Экономика
Жители Москвы сократили снятие наличных в банкоматах на 38% за пять лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 июня. Москвичи за последние пять лет стали активнее пользоваться банковскими картами. Вместе с тем число операций по снятию наличных с 2016 года сократилось на 38%.

Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что если в 2016 году в столице было совершено около 433 млн операций по снятию денег, то в 2019-м их количество сократилось до 349 млн (-19%). В прошлом году на фоне пандемии тенденция стала еще более ощутимой. Всего за 12 месяцев было совершено 270 млн таких операций.

Ефимов сообщил, что объем операций по платежным каратам в Москве за 2020 год вырос на 11,9%, а количество транзакций — на 11,5%. Помимо этого, в городе также увеличилось число выданных физическим лицам банковских карт. Только за прошлый год, по словам заммэра, эмиссия выросла на 4,3%.

Похожая тенденция наблюдается и регионах. По данным Банка России, количество операций по снятию наличных в первом квартале 2021 года существенно уменьшилось и достигло минимального значения с начала 2011 года.

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