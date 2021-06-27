Администрация Домодедова не подтвердила сообщения о драке двух пассажирок

Москва, 27 июня. Администрация аэропорта подтвердить эту историю не смогла. Инцидент оказался незначительным.

За медицинской помощью точно никто не обращался, сообщил источник ФАН в медслужбе аэропорта. В московском аэропорту Домодедово две женщины начали драку из-за социальной дистанции. Они не поделили кресла в зале ожидания.

Девушка начала толкать ногой чемодан женщины, которая хотела занять соседнее место. В ответ она ударила зачинщицу конфликта сумкой за то, что та сидела без защитной маски, а затем удалилась с места инцидента.

Молодой человек, которого избили за езду на самокате по тротуару, оказался чиновником Министерства культуры РФ, сообщал ФАН. Инцидент произошел на Большой Грузинской улице.