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Администрация Домодедова не подтвердила сообщения о драке двух пассажирок

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:10
Происшествия
Администрация Домодедова не подтвердила сообщения о драке двух пассажирок
pixabay.com

Москва, 27 июня. Администрация аэропорта подтвердить эту историю не смогла. Инцидент оказался незначительным.

За медицинской помощью точно никто не обращался, сообщил источник ФАН в медслужбе аэропорта. В московском аэропорту Домодедово две женщины начали драку из-за социальной дистанции. Они не поделили кресла в зале ожидания.

Девушка начала толкать ногой чемодан женщины, которая хотела занять соседнее место. В ответ она ударила зачинщицу конфликта сумкой за то, что та сидела без защитной маски, а затем удалилась с места инцидента.

Молодой человек, которого избили за езду на самокате по тротуару, оказался чиновником Министерства культуры РФ, сообщал ФАН. Инцидент произошел на Большой Грузинской улице.

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домодедово драка аэропорт
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