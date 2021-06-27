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Москвичку придавило деревом во время прогулки в парке

Происшествия
Москвичку придавило деревом во время прогулки в парке
www.gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Москва, 27 июня. Дерево рухнуло на москвичку, которая прогуливалась по Измайловскому парку. Ее госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

По данному факту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

За несколько дней до этого два дерева упали на автомобили, припаркованные во дворе жилого в центре столицы. Повреждения получили десять транспортных средств, в одном из них находился человек — ему потребовалась медицинская помощь, сообщал сайт 360tv.ru.

Синоптики напоминают москвичам о необходимости соблюдать осторожность и не находиться рядом с шаткими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.

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