Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:49
12:48
Политика
В Японии заявили о приближении отряда кораблей ВМС Китая к островам Сенкаку
12:48
Армия
Daily Mail: власти Британии случайно раскрыли цели эсминца Defender в Черном море
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
Все новости

Родные умершего от COVID-19 миллиардера Бурлакова настаивают на экспертизе

Общество
Родные умершего от COVID-19 миллиардера Бурлакова настаивают на экспертизе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 июня. Семья умершего от последствий COVID-19 миллиардера Олега Бурлакова заявила о необходимости проведения экспертизы. Родственники хотят проверить обстоятельства смерти банкира.

Известно, что российский миллиардер и совладелец «Стройлесбанка» Олег Бурлаков умер на 72-м году жизни после заражения коронавирусом. Впрочем, близкие погибшего бизнесмена намерены проверить версию с COVID-19, сообщает Forbes со ссылкой на родственников предпринимателя.

Ранее сообщалось, что состояние Олега Бурлакова оценивается в 650 млн долларов. Помимо доли в «Стройлесбанке», бизнесмен руководил лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компанией «Импульс», а последние 10 лет жил в Монако, сообщал 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Родные умершего от COVID-19 миллиардера Бурлакова настаивают на экспертизе
смерть миллиардер бурлаков коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru