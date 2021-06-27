Родные умершего от COVID-19 миллиардера Бурлакова настаивают на экспертизе

Москва, 27 июня. Семья умершего от последствий COVID-19 миллиардера Олега Бурлакова заявила о необходимости проведения экспертизы. Родственники хотят проверить обстоятельства смерти банкира.

Известно, что российский миллиардер и совладелец «Стройлесбанка» Олег Бурлаков умер на 72-м году жизни после заражения коронавирусом. Впрочем, близкие погибшего бизнесмена намерены проверить версию с COVID-19, сообщает Forbes со ссылкой на родственников предпринимателя.

Ранее сообщалось, что состояние Олега Бурлакова оценивается в 650 млн долларов. Помимо доли в «Стройлесбанке», бизнесмен руководил лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компанией «Импульс», а последние 10 лет жил в Монако, сообщал 360tv.ru.