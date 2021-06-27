Пассажирам метро Москвы раздают воду из-за аномальной жары

Москва, 27 июня. Питьевую воду раздают пассажирам на станциях московского метрополитена. Аномальная жара установилась в российской столице.

Бутылки с водой выдают на 12 станциях метро. Среди них «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Пионерская», «Студенческая», «Кунцевская», «Кутузовская», «Фили» и «Филевский парк», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Выхино», «Багратионовская». Кроме того, пассажиры могут взять воду на станциях МЦК и на пересадочных узлах общественного транспорта «Китай-город», «Щукинская», «Щелковская» и ВДНХ.

Еще один рекорд температуры ранее обновился в Москве. Воздух в городе прогрелся до +32,2 градуса и превысил рекордные показали 2013 года.