Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:50
12:48
Политика
В Японии заявили о приближении отряда кораблей ВМС Китая к островам Сенкаку
12:48
Армия
Daily Mail: власти Британии случайно раскрыли цели эсминца Defender в Черном море
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
Все новости

Пассажирам метро Москвы раздают воду из-за аномальной жары

  /   Обновлено: 27 июня 2021 11:53
Общество
Пассажирам метро Москвы раздают воду из-за аномальной жары
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 июня. Питьевую воду раздают пассажирам на станциях московского метрополитена. Аномальная жара установилась в российской столице.

Бутылки с водой выдают на 12 станциях метро. Среди них «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Пионерская», «Студенческая», «Кунцевская», «Кутузовская», «Фили» и «Филевский парк», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Выхино», «Багратионовская». Кроме того, пассажиры могут взять воду на станциях МЦК и на пересадочных узлах общественного транспорта «Китай-город», «Щукинская», «Щелковская» и ВДНХ.

Еще один рекорд температуры ранее обновился в Москве. Воздух в городе прогрелся до +32,2 градуса и превысил рекордные показали 2013 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пассажирам метро Москвы раздают воду из-за аномальной жары
метро вода жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru