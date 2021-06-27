Жаркая погода и гроза ожидают москвичей в воскресенье

Москва, 27 июня. Жаркая погода ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Столбики уличных термометров в этот день покажут от +31 до +33 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, в российской столице ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

Также возможна гроза. Переменные ветра подуют со скоростью два-семь метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Россиян в начале июля застанет теплая и солнечная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.